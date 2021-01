Scuola di polizia: la voce di Marion Ramsey è ispirata a Michael Jackson (Di martedì 19 gennaio 2021) Per il personaggio di Laverne Hooks in Scuola di polizia, l'attrice Marion Ramsey si ispirò alla voce di Michael Jackson. Per il personaggio di Laverne Hooks in Scuola di polizia, l'attrice Marion Ramsey si ispirò alla voce di Michael Jackson. L'idea le venne leggendo la descrizione di Hooks nella sceneggiatura: avendo incontrato Jackson, l'attrice recentemente scomparsa decise di parodiarlo. Una scelta molto efficace, con un effetto collaterale molto divertente per i tecnici del suono sul set: abituati al modo in cui Hooks parla di solito, rimasero scioccati quando improvvisamente Ramsey alzò il volume nel momento in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021) Per il personaggio di Laverne Hooks indi, l'attricesi ispirò alladi. Per il personaggio di Laverne Hooks indi, l'attricesi ispirò alladi. L'idea le venne leggendo la descrizione di Hooks nella sceneggiatura: avendo incontrato, l'attrice recentemente scomparsa decise di parodiarlo. Una scelta molto efficace, con un effetto collaterale molto divertente per i tecnici del suono sul set: abituati al modo in cui Hooks parla di solito, rimasero scioccati quando improvvisamentealzò il volume nel momento in ...

Per il personaggio di Laverne Hooks in Scuola di polizia, l'attrice Marion Ramsey si ispirò alla voce di Michael Jackson. Per il personaggio di Laverne Hooks in Scuola di polizia, l'attrice Marion Ram ...ALBANO LAZIALE (attualità) - L'amministrazione ha agito in base alle linee guida della Prefettura i ...