Sanremo | la nave ‘Covid-free’ non convince tutti gli esperti circa la sua sicurezza rispetto ai contagi

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 gennaio 2021) Un po’ la rabbia per questa crisi politica (ma giusto per cedere ad un ‘liberatorio’ esercizio di ‘sfogo’ nei confronti delle opposte ideologie), e premessa la mai sopita angoscia per l’emergenza sanitaria, agli italiani in termini di ‘leggerezza’ resta ben poco. Ed è ovviamente anche su questo che punta la prossima edizione del Festival di(dal 2 al 6 marzo) che, sapendo di avere a ‘portata di mano’ un bacino non indifferente anche di giovani – ‘accasati’ dal coprifuoco – guarda caso, per l’occasione ha letteralmente ‘inzeppato’ il cast di giovani volti e generi ‘azzardati’. Ora però come insegnano le preziose regole del ‘marketing’ urge promuoverlo. In che modo? Parlandone, creando quanto più interesse mediatico. Ecco quindi l’idea dellada crociera ancorata al porto, con una funzione, dove ...