Salvini cita Grillo | caos in aula | “Senatori a vita non muoiono mai…”

ROMA – "Ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia che il leader dei Cinque stelle" Beppe Grillo "diceva 'i senatori a vita non muoiono mai e se muoiono lo fanno un po' troppo tardi'. Che coraggio avete senatori a vita, che coraggio…". Cosi' Matteo Salvini conclude il suo intervento in Senato, tra i fischi e le proteste di tanti senatori.

