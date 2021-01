Renzi: 'Conte mi ha offerto un incarico, ho rifiutato' (Di martedì 19 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva risponde in Senato al premier Conte: 'È una storia che volge al termine, non teniamo nulla in sospeso. Serve un esecutivo più forte' Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva risponde in Senato al premier: 'È una storia che volge al termine, non teniamo nulla in sospeso. Serve un esecutivo più forte'

CarloCalenda : Dato il livello di ripetitività e manicheismo del @fattoquotidiano io fossi in loro una copertina definitiva: Conte… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - NicolaPorro : Molla i servizi segreti. E su questo Renzi porta a casa una vittoria. #Conte - MariaLu91149151 : RT @malmsteen_yng: #senato #maratonamentana Renzi e quelli di Italia viva voteranno sfiducia a Conte, non piu astensione - fernandella25 : RT @m_spagna: È molto complicato governare con: - chi dissemina mine - chi ti accusa di immobilismo e di correre troppo - chi ti accu… -