Quando riaprono palestre e piscine nel 2021? Cosa succede a gennaio, febbraio e marzo? (Di martedì 19 gennaio 2021) Nonostante la crisi di governo, il Premier Conte è al lavoro assieme ai membri del governo sulle nuove restrizioni che partiranno dal 16 gennaio. Sono previste novità per quanto riguarda palestre e piscine? Potranno finalmente a riaprire? In base a quali condizioni? Non arrivano notizie confortanti, soprattutto dal ministro Speranza: "La situazione – ha dichiarato – non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata". Pur essendoci stata qualche speranza in merito a una riapertura, le palestre terranno chiuse le loro porte anche dopo il 16 gennaio. Durante la riunione sulle nuove misure da prendere, il ministro Speranza ha affermato: "Confermiamo che anche tra zone gialle restano divieti di spostamento con le deroghe note.

Carocci pubblica un saggio di Bruno Pischedda con gli editoriali e gli interventi del giurista e pro-rettore che nel ’45 riaprì l’Università di Trieste ...

