PS5 riesce a far girare Skyrim a 60 FPS grazie a una nuova mod

I fan di Skyrim in possesso di PlayStation 5 possono ora dare al vecchio gioco di ruolo fantasy di Bethesda un potenziamento grafico fino a 60 fps grazie a una mod appena pubblicata (con tanto di trofei abilitati). La mod di Skyrim in questione può essere vista in tutta la sua gloria a 60fps in un nuovo video pubblicato su YouTube dall'autore della mod Wrighton. Tutto ciò che dovete fare per attivare i 60fps su PlayStation 5 è scaricare e abilitare la mod tramite il Menu mod di gioco di Skyrim, quindi avviare un salvataggio esistente o una nuova partita. Vale la pena notare che la mod è disponibile anche su PlayStation 4 e PS4 Pro, sebbene i miglioramenti delle prestazioni varieranno a seconda della console.

