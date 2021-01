Prada Cup | perché Ineos Uk va così forte? Sistema di grinding innovativo | cambio continuo | più spazio e potenza dinamitarda

(Di martedì 19 gennaio 2021)Uk ha iniziato alla grande il round robin dellaCup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione britannica, partita con tutti gli sfavori del pronostico dopo aver perso malamente tutte le regate delle World Series pre-natalizie, si è esaltata nel primo weekend ad Auckland (Nuova Zelanda) e ha vinto le quattro regate in programma (due contro Luna Rossa, altrettante contro American Magic). Ben Ainslie e compagni sono ora vicinissimi a chiudere il round robin al primo posto, qualificandosi direttamente alla finale dellaCup: dovranno vincere almeno una regata delle due in programma nel prossimo fine settimana contro Luna Rossa per completare la missione. Quanto si è visto nel Golfo di Hauraki è stato già molto interessante. Luca Devoti, argento nel ...

Ad annunciare la notizia che American Magic non ci sarà all’ultimo Round Robin della Prada Cup è lo skipper della barca americana. Terry Hutchinson prevede il ritorno in regata direttamente per le sem ...Nella notte italiana è successo qualcosa di davvero incredibile ad Auckland (Nuova Zelanda), dove va in scena la Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquis ...