Pierpaolo Pretelli | “Mio fratello ha mentito” Cosa è successo prima del suo ingresso al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tra i primi argomenti trattati da Alfonso Signorini nella nuova puntata del GF Vip la relazione tra Giulia Salemi e. Relazione chiacchieratissima, fuori ma anche dentro la Casa. E infatti i due piccioncini hanno potuto sentire con le proprie orecchie i commenti dei compagni di avventura in diretta. Poi l’a sorpresa deldi lui, Giulio, che ha rilasciato diverse interviste in cui dice di non amare Giulia. “Io sono inca**ato nero”, gli dice subito. E lui si giustifica: “Ci sono cose che sono state fraintese, ho detto A e hanno scritto B”, poi smentisce di aver detto che la Salemi non piace alla sua famiglia ma a quel punto interviene Signorini, furioso: “La scusa che i giornalisti si inventano le interviste non mi sta bene, sono ...