Pfizer ritarda ancora la consegna dei vaccini per l' Italia Arcuri | ' E' incredibile'

(Di martedì 19 gennaio 2021) Nuova unilaterale frenata da parte dell'azienda farmaceutica. Convocata per oggi una riunione con le Regioni, il ministro della Salute Speranza e quello degli Affari regionali Boccia

Agenzia_Ansa : Pfizer ritarda ancora la consegna dei vaccini #ANSA - repubblica : Vaccini, Pfizer ritarda ancora consegne. Arcuri: 'Incredibile ulteriore ritardo' - MediasetTgcom24 : Covid, la Pfizer ritarda ancora le consegne delle dosi di vaccino | Arcuri: 'Incredibile ritardo' #covid… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #vaccinoCovid #Pfizer ritarda ancora le consegne delle dosi: 241 mila arriveranno mercoledì. Ira di Arcuri - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #vaccinoCovid #Pfizer ritarda ancora le consegne delle dosi: 241 mila arriveranno mercoledì. Ira di Arcuri -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer ritarda

la Repubblica

PORDENONE E UDINE - I ritardi causati dalla decisione dell’azienda Pfizer di tagliare momentaneamente (per una settimana, questa la comunicazione ufficiale) le forniture dei vaccini ai ...Questa settimana il ritardo sulle consegne Pfizer comporterà per la Lombardia 25.740 dosi in meno di vaccino. Lo ha sottolineato ...