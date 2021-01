Pallanuoto femminile, Theodoros Lorantos (CT Grecia): “La semifinale sarà difficile, ma siamo pronti ad affrontare sia Italia che Olanda” (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di Pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Grecia e Kazakistan si è appena conclusa la prima giornata del Girone B: successo del team ellenico del CT Theodoros Lorantos per 13-5. Theodoros Lorantos al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dalla scelta di portare a Trieste anche la quindicenne Foteini Tricha: “La Pallanuoto greca ha avuto grandi successi a livello giovanile sia con gli uomini che con le donne, in entrambi i team ci sono elementi pronti ad entrare nei prossimi 3-4 anni nella nazionale maggiore, per portare la Grecia tra i top team“. Infine una ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match trae Kazakistan si è appena conclusa la prima giornata del Girone B: successo del team ellenico del CTper 13-5.al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dalla scelta di portare a Trieste anche la quindicenne Foteini Tricha: “Lagreca ha avuto grandi successi a livello giovanile sia con gli uomini che con le donne, in entrambi i team ci sono elementiad entrare nei prossimi 3-4 anni nella nazionale maggiore, per portare latra i top team“. Infine una ...

