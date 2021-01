Nino D’Angelo su Procida capitale della cultura 2022: “Bello quando la propria terra diventa messaggera di qualcosa di grande” (Di martedì 19 gennaio 2021) Nino D’Angelo su Procida capitale della cultura 2022 si dice contento per la decisione della commissione. L’isola campana è stata scelta come capitale italiana della cultura e il cantautore napoletano Nino D’Angelo ha commentato la notizia che riguarda un’isola del suo territorio, la Campania. “Sono molto contento, è Bello quando la propria terra diventa messaggera di qualcosa di così grande e importante. Se ci scelgono significa che ce lo meritiamo”, racconta attraverso un’intera ista all’agenzia di stampa AdnKronos. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)susi dice contento per la decisionecommissione. L’isola campana è stata scelta comeitalianae il cantautore napoletanoha commentato la notizia che riguarda un’isola del suo territorio, la Campania. “Sono molto contento, èladidi cosìe importante. Se ci scelgono significa che ce lo meritiamo”, racconta attraverso un’intera ista all’agenzia di stampa AdnKronos. ...

