Mina Settembre anticipazioni terza puntata: Claudio e Domenico nel cuore di Mina, chi sceglie? (Di martedì 19 gennaio 2021) Come è cambiata la vita di Mina Settembre in pochi mesi. Prima era una psicologa con al fianco un importante marito, adesso non c’è più il suo adorato papà e non sa che ne sarà del suo matrimonio. Ha però un lavoro che ama e che le riempie il cuore ma la sua vita, è ancora un uragano. Cosa succederà nella vita della nostra bellissima Mina? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza puntata di Mina Settembre in onda domenica 24 gennaio 2021. La fiction con Serena Rossi, da record di ascolti al suo esordio, con quasi 6 milioni di spettatori, andrà in onda sempre alla domenica sera mentre su Rai 1, dalla prossima settimana, arriva un altro amatissimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) Come è cambiata la vita diin pochi mesi. Prima era una psicologa con al fianco un importante marito, adesso non c’è più il suo adorato papà e non sa che ne sarà del suo matrimonio. Ha però un lavoro che ama e che le riempie ilma la sua vita, è ancora un uragano. Cosa succederà nella vita della nostra bellissima? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama delladiin onda domenica 24 gennaio 2021. La fiction con Serena Rossi, da record di ascolti al suo esordio, con quasi 6 milioni di spettatori, andrà in onda sempre alla domenica sera mentre su Rai 1, dalla prossima settimana, arriva un altro amatissimo ...

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - peoplexpressit : Mina Settembre: replica seconda puntata 18/01 - VincenzoCaruso3 : Ecco alcune scene della Fiction “Mina Settembre” nel Cuore del Borgo Orefici...i due attori principali… - allievaaddicted : RT @sacroforti: Mina Settembre un po' Alice Allevi un po' suor Angela devo dire, ma la adoro. La serie mi sta prendendo tantissimo, è legge… - Parole_a_Colori : RT @IlMelvin: La recensione di @Federi84 in Gioli per @Parole_a_Colori sulla nuova serie #MinaSettembre con @serenarossi_com da stasera su… -