Luigi de Magistris | “Mi candido a presidente della Calabria”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il sindaco di Napoli,de, ha confermato la sua candidatura aRegione. “MiRegione”. Lo annuncia il sindaco di Napoli,de, confermando le voci che nelle scorse settimane lo volevano come candidato per la poltrona di governatore in

gionatarusso : RT @fanpage: 'Mi candido a presidente della Regione Calabria'. L'annuncio del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. - Newsinunclick : 'Mi candido a presidente della Regione Calabria'. Lo annuncia in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. - discoradioIT : 'Mi candido a presidente della Regione Calabria'. Lo annuncia in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. - fanpage : 'Mi candido a presidente della Regione Calabria'. L'annuncio del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. - mrjones1981 : RT @ciropellegrino: Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris: 'Mi candido a presidente della Regione Calabria' -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Magistris

LA POLITICA De Magistris, ecco l'ennesimo rimpasto: Panini lascia, Piscopo in pole come vice Elezioni comunali a Napoli, mossa Pd: una legge speciale per convincere i big Elezioni ...Luigi De Magistris conferma. Qualche giorno fa aveva sottolineato che in queste ore avrebbe risposto alla proposta di candidarsi in Calabria ...