L'Isola dei Famosi, una storica ex Pupa si candida per partecipare (Di martedì 19 gennaio 2021) Oltre Claudio Sona con il fidanzato Nicholas Cornia, per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi si è candidata anche Rosy Dilettuso, storica ex Pupa della primissima edizione de La Pupa e il Secchione. Rosy Dilettuso ha debuttato in tv nel 2006 partecipando e vincendo (!) la prima edizione de La Pupa e il Secchione in coppia con Alessandro Sala e da lì ci ha regalato numerosi momenti trash. Un po' di apparizioni televisive (ha dato il meglio di sé nei salotti della d'Urso) ed un po' di paparazzate e poi più niente. Vi dico solo che nel 2015 l'ho inserita di diritto in un mio articolo dal titolo "I 20 concorrenti più trash dei reality show" e vi ho già risposto sul perché spero che venga presa. L'Isola dei Famosi sarebbe per lei il ...

