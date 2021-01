Juve, niente Supercoppa per Agnelli: impegni con Stellantis (Di martedì 19 gennaio 2021) niente Supercoppa italiana per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus infatti domani non sarà sulle tribune del Mapei Stadium per la sfida tra i bianconeri e il Napoli. Agnelli, come appreso da Calcio e Finanza, avrà infatti impegni all’interno di Stellantis, di cui non solo è membro del Consiglio d’amministrazione ma fa parte anche dei Remuneration L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 gennaio 2021)italiana per Andrea. Il presidente dellantus infatti domani non sarà sulle tribune del Mapei Stadium per la sfida tra i bianconeri e il Napoli., come appreso da Calcio e Finanza, avrà infattiall’interno di, di cui non solo è membro del Consiglio d’amministrazione ma fa parte anche dei Remuneration L'articolo

juventusfc : ?? @2DaniLuiz: «Niente alibi, niente scuse. C'è tanta voglia di lavorare e migliorare: questa è la cosa più importan… - Gazzetta_it : Mea culpa e niente alibi: #Juve, il patto spogliatoio con l’obiettivo #Supercoppa - juventusfc : «Quando affrontiamo le grandi squadre siamo sempre concentrati perché sappiamo che non possiamo sbagliare niente. L… - SQUALOBIANCO462 : RT @juventusfc: ?? @2DaniLuiz: «Niente alibi, niente scuse. C'è tanta voglia di lavorare e migliorare: questa è la cosa più importante». ??… - enzono16 : RT @CalcioFinanza: Juve, Agnelli non sarà a Reggio Emilia per la Supercoppa: impegni con Stellantis -