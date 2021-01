Journal of Epidemiology & Community Health: “Il 5G potrebbe non essere sicuro”. (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Peter Andrews , giornalista scientifico e scrittore irlandese residente a Londra. Ha una formazione nelle scienze della vita e si è laureato in genetica all’Università di Glasgow.Un eminente accademico ha scritto un saggio esortando i governi a smettere di implementare reti 5G basandosi sul “principio di precauzione”. Dato che l’Occidente ha fermato il mondo sul Covid19, perché ogni esitazione intorno al 5G viene respinta? Un documento sorprendente , pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health, afferma che non ci sono prove sufficienti che il 5G sia sicuro e che l’unica ragione per cui il lancio sta andando avanti a prescindere è perché ci sono così tanti soldi da fare. Il suo autore è il professor John William Frank, professore di medicina basata ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Peter Andrews , giornalista scientifico e scrittore irlandese residente a Londra. Ha una formazione nelle scienze della vita e si è laureato in genetica all’Università di Glasgow.Un eminente accademico ha scritto un saggio esortando i governi a smettere di implementare reti 5G basandosi sul “principio di precauzione”. Dato che l’Occidente ha fermato il mondo sul Covid19, perché ogni esitazione intorno al 5G viene respinta? Un documento sorprendente , pubblicato sulof, afferma che non ci sono prove sufficienti che il 5G siae che l’unica ragione per cui il lancio sta andando avanti a prescindere è perché ci sono così tanti soldi da fare. Il suo autore è il professor John William Frank, professore di medicina basata ...

