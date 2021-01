Grande Fratello Vip, la ex Hoara Borselli difende Walter Zenga: "Dal figlio Andrea troppo rancore" (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ex compagna di Zenga dalla d'Urso: "Insieme sei anni, stavamo negli Stati Uniti ma lui non vedeva l’ora di vedere i figli" Leggi su comingsoon (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ex compagna didalla d'Urso: "Insieme sei anni, stavamo negli Stati Uniti ma lui non vedeva l’ora di vedere i figli"

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - greengablesily : RT @dobrevsunicorns: Samantha ti ricordo che sei al Grande Fratello, esci se hai problemi, ti assicuro che non ci mancherai. Ma ti pare che… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'vomita e sta male': tracollo e terrore per Tommaso Zorzi, come è ridotto. Voci fuori controll… -