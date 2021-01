Governo traballante al Senato: 156 sì, 140 no,16 astenuti. Nencini soccorre Conte a tempo scaduto (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla fine Giuseppe Conte ottiene la maggioranza semplice: 156 sì, 140 no, 16 astenuti. Ossia al di sotto della maggioranza che è di 161. Ma è una maggioranza fragilissima e per nulla qualificata. Con due voti arrivati addirittura a tempo scaduto: Nencini e Ciampolillo non avevano votato e hanno soccorso Conte in extremis. A favore anche due fuoriusciti di Forza Italia e i tre Senatori a vita Leggi su firenzepost (Di martedì 19 gennaio 2021) Alla fine Giuseppeottiene la maggioranza semplice: 156 sì, 140 no, 16. Ossia al di sotto della maggioranza che è di 161. Ma è una maggioranza fragilissima e per nulla qualificata. Con due voti arrivati addirittura ae Ciampolillo non avevano votato e hanno soccorsoin extremis. A favore anche due fuoriusciti di Forza Italia e i treri a vita

