Governo, Salvini: “Dibattito surreale, il problema è la poltrona” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questo Dibattito per certi versi è stato surreale perchè per qualcuno qui dentro il problema è perdere la poltrona, per gli italiani normali il problema è perdere il lavoro. Mi scuso a nome di qualche collega che mi ha fatto vergognare di essere senatore”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia al Governo. “Magari ci fosse un Governo che ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore dell’attività economica, noi da fuori diciamo: smettete di litigare perchè state facendo cose buone e andate avanti. Siamo gli ultimi, mettere in discussione un Governo che ha fallito su tutto non è un diritto ma un dovere di ogni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questoper certi versi è statoperchè per qualcuno qui dentro ilè perdere la, per gli italiani normali ilè perdere il lavoro. Mi scuso a nome di qualche collega che mi ha fatto vergognare di essere senatore”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato sulla fiducia al. “Magari ci fosse unche ha tenuto sotto controllo la crisi sanitaria e che ha messo benzina nel motore dell’attività economica, noi da fuori diciamo: smettete di litigare perchè state facendo cose buone e andate avanti. Siamo gli ultimi, mettere in discussione unche ha fallito su tutto non è un diritto ma un dovere di ogni ...

matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo ai senatori a vita che si apprestano a votare la fiducia al governo Pd - 5 Stelle, cosa diceva il… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani non arrivano a maggioranza assoluta di 161 senatori. E non averla in un ramo del Parlamento cosa c… - RobertoAgo1 : RT @Misurelli77: Matteo Cetto la Salvini:'Il Paese merita un governo serio'?????? - papa_cannolo : RT @SarahConnor_18: Parla #Salvini , quello che ha fatto cadere un governo perché ubriaco,no UE,che quelli del suo partito se magnano le ma… -