«Gf Vip», ecco chi potrebbe essere la prima finalista del 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Chi debba avere accesso alla finalissima del Grande Fratello Vip, slittata così tanto da aver indotto un crollo emotivo nei concorrenti superstiti, lo hanno deciso i coinquilini di sesso maschile. Insieme, lunedì sera, hanno potuto indicare chi, tra le sette donne rimaste in Casa, non meriti la vittoria. Tommaso Zorzi ha fatto il nome di Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga ha puntato il dito contro Samantha De Grenet, mentre Pierpaolo Pretelli ha scelto di nominare Maria Teresa Ruta. Andrea Zeletta, da ultimo, ha voluto togliere la possibilità di vittoria a Dayane Mello, che più volte lo ha tormentato. Leggi su vanityfair (Di martedì 19 gennaio 2021) Chi debba avere accesso alla finalissima del Grande Fratello Vip, slittata così tanto da aver indotto un crollo emotivo nei concorrenti superstiti, lo hanno deciso i coinquilini di sesso maschile. Insieme, lunedì sera, hanno potuto indicare chi, tra le sette donne rimaste in Casa, non meriti la vittoria. Tommaso Zorzi ha fatto il nome di Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga ha puntato il dito contro Samantha De Grenet, mentre Pierpaolo Pretelli ha scelto di nominare Maria Teresa Ruta. Andrea Zeletta, da ultimo, ha voluto togliere la possibilità di vittoria a Dayane Mello, che più volte lo ha tormentato.

tempoweb : #GfVip la verità di Stefania Orlando: ecco perché è finita con Andrea Roncato @giadinagrisu #19gennaio - trashtvstellare : Grande Fratello Vip, chi vuoi in finale? Ecco chi sono le vip coinvolte nel televoto #gfvip #tzvip #sovip - tempoweb : Cecilia Capriotti fuori dal #GfVip. Ecco le quattro donne al televoto @giadinagrisu #19gennaio… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #Grande #Fratello #vedere #replica - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #gfvip #gfvip5 #tzvip #replica -