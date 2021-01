GF Vip | bufera su Alfonso Signorini | “Pessimo” Cosa ha fatto in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Al GF Vip un’altra puntata infuocata. La 33esima, andata in onda lunedì 18 gennaio 2021, è stata piena di colpi di scena. Lo stessol’ha definita una puntata “senza tregua”, poi è passato a uno dei temi caldi e centrali di queste ultime settimane: la “soap” che vede protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il fratello di lui, Giulio, è anche entrato a sorpresa nella Casa per parlare con il gieffino ed è stato ripreso bruscamente dal conduttore quando ha provato a giustificarsi delle interviste rilasciate. “Ci sono cose che sono state fraintese, ho detto A e hanno scritto B”, ha detto Pretelli junior a Pierpaolo dalla glass room per poi smentire di aver detto che Giulia Salemi non piace alla sua famiglia. (Continua dopo la foto) A quel punto l’intervento di, furioso: “La ...