Fortnite | Lara Croft arriva nel Battle Royale?

Dopo Kratos, Master Chief, Daryl Dixon, Michonne e molti altri personaggi tratti da Film, Videogiochi e Creatori di Contenuti, il prossimo in arrivo in Fortnite potrebbe essere Lara Croft da Tomb Raider. Oramai è risaputo che Predator è la Skin segreta nel Pass Battaglia della Stagione 5 di Fortnite, grazie agli Incarichi Cacciatore della Giungla è possibile sbloccarla, tuttavia molte altre Skin sono in arrivo tramite i portali creati dal PUNTO ZERO. La Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 ha portato in gioco numerose novità, le hai già scoperte tutte? Unisciti alla caccia anche tu cliccando qui Fortnite: Nuova collaborazione con Tomb Raider? Il PUNTO ZERO della Stagione 5 di Fortnite ha portato in gioco diversi personaggi del mondo Marvel, tra cui Black ...

