Fase 2 dei vaccini | le indicazioni di Saltamartini | ' Over 80 | la lista sarà fatta dai medici di base'

(Di martedì 19 gennaio 2021) ANCONA - A1 ancora in corso, ci si appresta a definire le direttrici del secondo step della campagna vaccinale anti Covid , quello che riguarderà, in particolare, i lavoratori dei servizi ...

LegaSalvini : Enrico Mentana: «Questo calciomercato dei senatori è la pietra tombale su una fase politica che doveva sbaragliare… - AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - 1603ina : RT @AzzolinaLucia: La #fiducia ottenuta dal presidente del Consiglio Giuseppe #Conte alla Camera dei Deputati è un segnale importante. Perc… - Vittori29923134 : RT @AzzolinaLucia: La #fiducia ottenuta dal presidente del Consiglio Giuseppe #Conte alla Camera dei Deputati è un segnale importante. Perc… - VincenzoCanon : RT @AzzolinaLucia: La #fiducia ottenuta dal presidente del Consiglio Giuseppe #Conte alla Camera dei Deputati è un segnale importante. Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase dei

Genova24.it

Michele Nannini FOLLONICA. Non era scontato uscire con punti da Montebello Vicentino specialmente in una fase del campionato nella quale si gioca ogni tre giorni, contro un’avversaria che fino a oggi ...L’assessore al Bilancio Fazzi ha illustrato il piano economico finanziario dei rifiuti 2020: "Tariffe in crescita del 4,2% per volontà dell’Arera" ...