Elisa Isoardi | momento delicatissimo | l’annuncio scuote tutti

Leggi su inews24

(Di martedì 19 gennaio 2021) e c’è preoccupazione per la conduttrice ed ex modella di Cuneo.attraversa undavvero delicato e i suoi tantissimi fan sono in apprensione in queste ore. La conduttrice ed ex modella di Cuneo, che aveva recentemente dichiarato di voler voltare pagina rispetto al passato e L'articolo proviene da Inews.it.