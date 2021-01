È morto a 24 anni Harry Brant, figlio della top model Stephanie Seymour (Di martedì 19 gennaio 2021) È morto a 24 anni Harry Brant, figlio della supermodella Stephanie Seymour e del milionario industriale Peter Brant. Modello e influencer, secondo di tre figli, il ragazzo, che da tempo combatteva contro la dipendenza da droghe, è stato stroncato domenica scorsa da un’overdose. «Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata. Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più», ha detto la sua famiglia in una dichiarazione al New York Times. Leggi su vanityfair (Di martedì 19 gennaio 2021) È morto a 24 anni Harry Brant, figlio della supermodella Stephanie Seymour e del milionario industriale Peter Brant. Modello e influencer, secondo di tre figli, il ragazzo, che da tempo combatteva contro la dipendenza da droghe, è stato stroncato domenica scorsa da un’overdose. «Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata. Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più», ha detto la sua famiglia in una dichiarazione al New York Times.

