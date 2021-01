Covid: in Russia 21.734 casi, dato più basso dal 18 novembre (Di martedì 19 gennaio 2021) MOSCA, 19 GEN - La Russia ha registrato 21.734 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 18 novembre. Lo ha detto il centro di crisi federale anti-coronavirus. Il conteggio dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 19 gennaio 2021) MOSCA, 19 GEN - Laha registrato 21.734di coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero piùdal 18. Lo ha detto il centro di crisi federale anti-coronavirus. Il conteggio dei ...

Covid, 95.555.533 sono i casi accertati nel mondo,

Sul fronte del numero di infezioni totali (limitatamente ai paesi che hanno oltrepassato i due milioni di casi) gli Usa restano il paese più colpito con 24.07 milioni, segue l'India (10,57 milioni), ...

