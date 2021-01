Covid: 10.497 contagi e 603 vittime. Fra tamponi molecolari ed antigenici tasso di positività al 4,1% (Di martedì 19 gennaio 2021) A leggere soltanto il numero dei nuovi contagi (10.497), rispetto a ieri, oggi sembrerebbe fare un passo indietro la situazione coronavirus nel Paese, ma nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 254.070 tamponi (tra molecolari e antigienici), dai quali, calcolando appunto entrambi i due test, l’indice di positività è stato calcolato al 4,1%. Il ministero della Salute informa inoltre che in Italia gli attualmente positivi (ma non ‘malati’), sono attualmente 535.524. Cambio al vertice delle regioni maggiormente colpite dai nuovi contagi, con la Sicilia, che da ieri ha individuato 1.641 casi. Seguono il Lazio (1.100) e l’Emilia Romagna (1.034). Oggi, a differenza d ieri, quando erano cinque, si distinguono tre regioni sotto i cento casi: Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Per quel che riguarda le ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) A leggere soltanto il numero dei nuovi(10.497), rispetto a ieri, oggi sembrerebbe fare un passo indietro la situazione coronavirus nel Paese, ma nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 254.070(trae antigienici), dai quali, calcolando appunto entrambi i due test, l’indice diè stato calcolato al 4,1%. Il ministero della Salute informa inoltre che in Italia gli attualmente positivi (ma non ‘malati’), sono attualmente 535.524. Cambio al vertice delle regioni maggiormente colpite dai nuovi, con la Sicilia, che da ieri ha individuato 1.641 casi. Seguono il Lazio (1.100) e l’Emilia Romagna (1.034). Oggi, a differenza d ieri, quando erano cinque, si distinguono tre regioni sotto i cento casi: Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Per quel che riguarda le ...

Agenzia_Ansa : #Covid, 10.497 positivi, 603 vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: 10.497 nuovi positivi, 603 vittime. Il tasso di positività cala a 4,1%. Diminuisce il numero di pazienti i… - garibaldino84 : RT @laprovinciacr: Covid, in Italia 10.497 positivi e 603 vittime - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: +10.497 nuovi contagiati e 603 morti in 24h #Covid - freedom_4_world : @nzingaretti Dati Covid, 10.497 contagi. Zaia: riapertura scuole non è prudente. Zingaretti, impara. -