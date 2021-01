Coronavirus, i dati del 19 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 10.497, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.400.598. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 11.535 unità, quindi al momento risultano positive 535.524 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.487, ovvero 57 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 22.699, quindi 185 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 510.338. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 603 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 83.157. Da ieri si registrano anche 21.428 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.781.917. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 10.497, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.400.598. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 11.535 unità, quindi al momento risultano positive 535.524 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.487, ovvero 57 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 22.699, quindi 185 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 510.338. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 603 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 83.157. Da ieri si registrano anche 21.428 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.781.917. Nuovi contagiati: ...

