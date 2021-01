Convocati Napoli per la Juve in Supercoppa: recuperato Petagna (Di martedì 19 gennaio 2021) . I giocatori a disposizione di Gattuso a Reggio Emilia Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei Convocati del Napoli per la finale di Supercoppa con la Juventus. recuperato Petagna, assenti i positivi Fabian Ruiz e Osimhen. I Convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) . I giocatori a disposizione di Gattuso a Reggio Emilia Rino Gattuso ha diramato l’elenco deidelper la finale dicon lantus., assenti i positivi Fabian Ruiz e Osimhen. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens,, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi. Leggi su Calcionews24.com

