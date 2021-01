Conte risponde al capogruppo della Lega: “Le riforme della giustizia? Sono in commissione, chieda al presidente che è del suo partito” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il senatore Romeo, della Lega, chiedeva dei disegni di legge sulla giustizia. Dal 2019 quello sulla giustizia civile e dal 2020 quello del processo Sono alla commissione giustizia del Senato che è sotto presidente della commissione del suo partito. Cerchiamo tutti di dare un’accelerazione”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a Palazzo Madama ha replicato al capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, che nel suo intervento aveva criticato il governo sui ddl in tema di giustizia. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il senatore Romeo,, chiedeva dei disegni di legge sulla. Dal 2019 quello sullacivile e dal 2020 quello del processoalladel Senato che è sottodel suo. Cerchiamo tutti di dare un’accelerazione”.le parole deldel Consiglio, Giuseppe, che a Palazzo Madama ha replicato al, Massimiliano Romeo, che nel suo intervento aveva criticato il governo sui ddl in tema di. L'articolo proviene da Il ...

