Cerno | “Rientro nel Pd e voto la fiducia” L’ultima mossa di un “mastelliano” con un passato a destra

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 gennaio 2021) “da indipendente nel Pd econvintamente la“. Parola di Tommaso. Non proprio un campione specchiato di coerenza politica. La conversione, a dire del giornalista-senatore, è avvenuta per seduzione. Sarebbero state le parole del premier azzoppato a convincerlo al via libera. Nessuna ricompensa, giura.: “nel Pd da indipendente. Ela” “Quando avevo sentito parlare di ‘responsabili’, ho detto ‘allora è meglio il’. Se dobbiamo rovinare con questa operazione il governo Pd-M5S che è una formula politica vincente. Ma dopo aver ascoltato Conte, noi non solo non roviniamo quella formula politica. Ma la arricchiamo ponendo come limite valori come la sinistra, il riformismo“. E, neanche a ...