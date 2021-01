Calcio dilettantistico verso lo stop definitivo. Le ultime

Leggi su calcionews24

Il mondo del calcio dilettantistico rischia di non ripartire più, almeno in questa stagione: testa già al 2020/21. Il calcio dilettantistico non tornerà in campo nemmeno dopo il 7 marzo. È questo quanto si intuisce dai dirigenti coinvolti. Un tentativo, forse, potrebbe essere fatto per l'Eccellenza, così da garantire le promozioni e le retrocessioni dalla Serie D. Prima di poter ripartire con le partite ufficiale, però, serve almeno un mese di allenamenti ed è quindi improbabile che la stagione possa essere conclusa. Inoltre, l'ipotesi di giocare soltanto il girone d'andata, non sembra entusiasmare le società. Nelle prossime settimane, quindi, si cercherà un modo per congelare i campionati così da cominciare a preparare la nuova stagione.