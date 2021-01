Australia, no a Djokovic "Niente regole speciali" (Di martedì 19 gennaio 2021) I 72 tennisti dell'Australian Open costretti a 14 giorni di rigorosa quarantena in hotel a Melbourne non riceveranno un trattamento speciale. Lo ha detto il premier di Victoria Daniel Andrews. Il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) I 72 tennisti dell'n Open costretti a 14 giorni di rigorosa quarantena in hotel a Melbourne non riceveranno un trattamento speciale. Lo ha detto il premier di Victoria Daniel Andrews. Il ...

infoitsport : Australia, Ministro risponde a Djokovic: 'Gli dico no, pensi a giocare a tennis' - infoitsport : Caos quarantena in Australia, le richieste di Djokovic per i giocatori - TennisWorldit : Australia, Ministro risponde a Djokovic: 'Gli dico no, pensi a giocare a tennis' - sportli26181512 : Tennis, Australian Open: il Governo nega le richieste di Djokovic sulle misure anti Covid: Alcuni passeggeri sono r… - OA_Sport : #AusOpen Nadal, Djokovic e Thiem sbarcano insieme ad Adelaide, Piatti ringrazia Rafa per Sinner, ma qualche polemic… -