Anodyne 2 | Return to Dust | l' avventura in stile Zelda ha una data di uscita su console

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo un primo lancio su PC ad agosto del 2019,2:tosarà disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch a partire dal 18 febbraio.2:tocombina l'emozionante grafica e la narrazione cinematografica dei giochi 3D con il design compatto che ricorda molto le avventure in 2D in. Con un'arte che reimmagina l'era PS1 e N64, esplorerete città 3D, valli e terre desolate per poi passare nei vari paesaggi 2D dei personaggi, dalle valli innevate e illuminate da aurore ai pericolosi cantieri vulcanici. Il giocatore rivestirà i panni di Nova, che avrà il compito di esplorare le terre di New Theland per eliminare un'oscura sostanza che sta distorcendo e modificando le emozioni e gli ...