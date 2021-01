Uomini e Donne oggi 18 gennaio: le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inizia una nuova settimana di Uomini e Donne, sempre con lo stesso obiettivo: intrattenere ed appassionare. Nella puntata di oggi, lunedì 18 gennaio, la protagonista, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà Gemma. La dama torinese, infatti, parlerà del rapporto con Maurizio, con il quale non è riuscita a passare le vacanze natalizie. Nel corso della discussione verrà fuori che il cavaliere, durante una conversazione telefonica con Gemma, ha aperto ad un’amica che, in un momento di difficoltà, gli ha chiesto aiuto. Una rivelazione che scalderà gli animi in studio. Lo stesso Maurizio dichiarerà inoltre la volontà di chiudere la conoscenza con Gemma. Si passerà poi al Trono Classico, dove Sophie continua la conoscenza con Matteo, che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inizia una nuova settimana di, sempre con lo stesso obiettivo: intrattenere ed appassionare. Nella puntata di, lunedì 18, la protagonista, secondo ledel Vicolo delle News, sarà Gemma. La dama torinese, infatti, parlerà del rapporto con Maurizio, con il quale non è riuscita a passare le vacanze natalizie. Nel corso della discussione verrà fuori che il cavaliere, durante una conversazione telefonica con Gemma, ha aperto ad un’amica che, in un momento di difficoltà, gli ha chiesto aiuto. Una rivelazione che scalderà gli animi in studio. Lo stesso Maurizio dichiarerà inoltre la volontà di chiudere la conoscenza con Gemma. Si passerà poi al, dove Sophie continua la conoscenza con Matteo, che ...

