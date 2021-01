Uomini e Donne, Maurizio lascia Gemma Galgani e Tina Cipollari sbotta: “Chiedi scusa all’Italia intera!” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio (e in replica su La5 dalle 19.50 in poi). Gemma Galgani è stata lasciata da Maurizio Guerci dopo le importanti dichiarazioni da parte di entrambi. La dama, visibilmente dispiaciuta, ha raccontato cosa è accaduto con il suo cavaliere. Uomini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella diandata in onda oggi pomeriggio (e in replica su La5 dalle 19.50 in poi).è statata daGuerci dopo le importanti dichiarazioni da parte di entrambi. La dama, visibilmente dispiaciuta, ha raccontato cosa è accaduto con il suo cavaliere.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - GermaniaItalia : . @Ambtedesco “175 anni fa nacque Henriette Hertz, donna moderna a favore di uno scambio vivo, tra uomini e donne d… - gothicl0ly : RT @anglsinner: quindi ricapitolando il vostro femminismo consiste solo nel fare memini sugli uomini e nel prendere in giro i traumi di alt… - 0DE2DESTRUCTION : @n3penthes @berrettofungo il dibattito ci potrebbe essere nel momento in cui una specifica corrente per definizione… -