Scuola, da oggi rientro in classe per 640mila studenti delle superiori (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tornano in presenza le lezioni per 256mila alunni del Lazio, a cui si aggiungono i 13mila del Molise i 176mila del Piemonte e i 196mila dell'Emilia Romagna. Si sommano a quelli delle regioni Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo che già dall'11 gennaio frequentano in presenza al 50%. In Trentino, invece, le scuole hanno riaperto dal 7 gennaio

Stamattina i ragazzi delle scuole superiori tornano in classe dopo mesi di stop, ma non in tutt’Italia. Su 20 Regioni, sono in quattro a riaprire le aule con tanto di benedizione del Comitato tecnico ...

Potenza: addio alla professoressa Amodio, per anni impegnata negli studi sulla dislessia

oggi psicologa e affetta dallo stesso disturbo. Amodio si batteva per una scuola che sapesse tutelare quanti altrimenti sarebbero stati penalizzati nel loro diverso modo di apprendere, nel ...

