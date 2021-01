Sanremo 2021: arrivano le drag queen e la moglie di un calciatore (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al Festival di Sanremo 2021 arriveranno le drag queen. A svelare il curioso aneddoto è stato Santo Pirrotta nel salotto di Adriana Volpe ad Ogni Mattina, dove ha raccontato alcune curiosità sulla prossima kermesse canora. Dopo aver messo in dubbio la data prestabilita (2-6 marzo) parlando di possibile ed ipotetico slittamento, Santo Pirrotta ha confermato la presenza di Achille Lauro per tutte e cinque le serate, dove realizzerà performance che faranno molto parlare. In uno di questi quadri il cantante sarà circondato da drag queen. “Achille Lauro sta preparando delle cose con delle drag queen bellissime”. Sanremo 2021, arrivano le drag queen Le drag ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021) Al Festival diarriveranno le. A svelare il curioso aneddoto è stato Santo Pirrotta nel salotto di Adriana Volpe ad Ogni Mattina, dove ha raccontato alcune curiosità sulla prossima kermesse canora. Dopo aver messo in dubbio la data prestabilita (2-6 marzo) parlando di possibile ed ipotetico slittamento, Santo Pirrotta ha confermato la presenza di Achille Lauro per tutte e cinque le serate, dove realizzerà performance che faranno molto parlare. In uno di questi quadri il cantante sarà circondato da. “Achille Lauro sta preparando delle cose con dellebellissime”.leLe...

