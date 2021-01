Renzi | ' Il linciaggio mediatico non ha risparmiato nessuno di noi e dei nostri cari ma arriverà momento della verità'

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Matteonella sua ultima enews: 'Verrà il, come è già avvenuto su tante altre questioni dal rapporto con le Regioni a Industria 4.0, dal JobsAct ai diritti civili. Verrà quel ...

globalistIT : - _pietro64 : Renzi 'linciaggio mediatico studiato a tavolino' Praticamente gli hanno puntato una pistola e gli hanno detto 'se n… - Maurizio2LaVen2 : sottolineo che sallusti merlino calenda renzi bonaccini vogliono cambiare Conte che invece vuole la maggioranza deg… - capragianfranco : RT @El_Duraminga: @nzingaretti @VanniPetrelli La sintesi è che Speranza voleva più soldi alla sanità e voi volevate il MES ma non volevate… - nicollettisan : @MilkoSichinolfi Poveri noi che dopo aver assistito all’ennesimo linciaggio interno alla sx cominciato con Occhetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi linciaggio

Giornale di Sicilia

Matteo Renzi nella sua ultima enews: “Verrà il momento della verità, come è già avvenuto su tante altre questioni dal rapporto con le Regioni a Industria 4.0, dal JobsAct ai diritti civili. Verrà quel ...Il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, protagonista in questa crisi di governo, ha pubblicato la sua nuova ‘enews’ nel giorno in cui il ...