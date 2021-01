Procida capitale della cultura per il 2022

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Èlaitalianaper il. Lo ha comunicato in diretta zoom il ministro per i beni e le attivitàli e per il turismo, Dario Franceschini, al termineselezione svolta da una giuria di esperti presieduta dal professor Stefano Baia Curioni. “Complimenti ache ci accompagnerà nell’annoripartenza erinascita” ha dichiarato il ministro Franceschini dopo aver letto le motivazioniscelta., le motivazioni: “Il progettole presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Il contesto di sostegni locali e ...

“Il Comune di Salerno esulta per la scelta di Procida come Capitale Italiana della Cultura 2022. L’Amministrazione Comunale aveva sostenuto la candidatura dell’isola di Arturo delineando anche un ...L’annuncio del ministero per i Beni culturali. La città riceverà un milione di euro. Il sindaco Ambrosino: “La nostra piccola isola è la metafora di tante comunità che hanno riscoperto l’orgoglio per ...