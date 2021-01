Prima gli scogli, poi nell'auto: lo stupro da incubo dell'immigrato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Una ragazza di 22 anni è stata violentata per ben 2 volte di seguito da un immigrato. L'autore della violenza è stato fermato dai carabinieri Stuprata per ben due volte di seguito da un immigrato. La notte da incubo si è consumata a Catanzaro, appena qualche ora fa, sul lungomare del quartiere Lido. Vittima dell'abuso reiterato è stata una ragazza di 22 anni, riuscita a sfuggire alle grinfie del suo aguzzino soltanto a tarda notte, quando portava già addosso i segni della violenza. Per fortuna, l'intervento propriziatorio dei carabinieri ha evitato il peggio: lo straniero, un 26enne, è stato identificato e sottoposto a custodia cautelare in carcere. La violenza choc Una violenza choc, l'ennesima in questi lunghi mesi di pandemia. La ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Una ragazza di 22 anni è stata violentata per ben 2 volte di seguito da un. L'rea violenza è stato fermato dai carabinieri Stuprata per ben due volte di seguito da un. La notte dasi è consumata a Catanzaro, appena qualche ora fa, sul lungomare del quartiere Lido. Vittima'abuso reiterato è stata una ragazza di 22 anni, riuscita a sfuggire alle grinfie del suo aguzzino soltanto a tarda notte, quando portava già addosso i segnia violenza. Per fortuna, l'intervento propriziatorio dei carabinieri ha evitato il peggio: lo straniero, un 26enne, è stato identificato e sottoposto a custodia cautelare in carcere. La violenza choc Una violenza choc, l'ennesima in questi lunghi mesi di pandemia. La ...

