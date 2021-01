Precipita per tre metri dall'albero che sta potando, portato d'urgenza a Torrette (Di lunedì 18 gennaio 2021) SAN SEVERINO - Cade dall'albero mentre sta tagliando dei rami. L'uomo di 64 anni, Precipitato dall'altezza di circa tre metri, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona dall' ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 gennaio 2021) SAN SEVERINO - Cadementre sta tagliando dei rami. L'uomo di 64 anni,to'altezza di circa tre, è stato trasall'ospedale regionale didi Ancona' ...

maurizionicolar : RT @Signorasinasce: #LilianaSegre: 'Io a #Roma per dare la #fiducia al #governo' - damianatua : RT @Signorasinasce: #LilianaSegre: 'Io a #Roma per dare la #fiducia al #governo' - romifivestars : RT @Signorasinasce: #LilianaSegre: 'Io a #Roma per dare la #fiducia al #governo' - Ladygalga1 : RT @Signorasinasce: #LilianaSegre: 'Io a #Roma per dare la #fiducia al #governo' - Valeriavale51 : RT @Signorasinasce: #LilianaSegre: 'Io a #Roma per dare la #fiducia al #governo' -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita per Precipita per tre metri dall'albero che sta potando, portato d'urgenza a Torrette Corriere Adriatico Precipita per tre metri dall'albero che sta potando, portato d'urgenza a Torrette

SAN SEVERINO – Cade dall’albero mentre sta tagliando dei rami. L’uomo di 64 anni, precipitato dall'altezza di circa tre metri, è stato trasportato ...

Castagnole Monferrato, muratore muore dopo essere precipitato da un’impalcatura

Infortunio mortale oggi pomeriggio in una casa in via di ristrutturazione a Castagnole Monferrato. Un artigiano di 50 anni, nato e residente ad Asti, stava lavorando in quota, sull’impalcatura, quando ...

SAN SEVERINO – Cade dall’albero mentre sta tagliando dei rami. L’uomo di 64 anni, precipitato dall'altezza di circa tre metri, è stato trasportato ...Infortunio mortale oggi pomeriggio in una casa in via di ristrutturazione a Castagnole Monferrato. Un artigiano di 50 anni, nato e residente ad Asti, stava lavorando in quota, sull’impalcatura, quando ...