Più vaccini alle regioni ricche | ma la frase è diversa e decontestualizzata – La piaga dei virgolettati inesistenti

Ci segnalano i nostri contatti un post apparso sui social contenente l'affermazione "Più vaccini alle regioni ricche", attribuita alla Moratti. Siamo sempre stati molto contrari all'uso del Meme come piattaforma di diffusione politica. Un "riassunto per immagini" è sì di presa, ma il rischio di distorsione è elevato. In questo caso, evidente. Come siamo contrari alla piaga dei "virgolettati inesistenti". Come tutti sapranno, si virgoletta abitualmente una citazione diretta di qualcuno non un riassunto di una interpretazione di un discorso più ampio. Cosa che purtroppo un certo giornalismo ci ha abituato a vedere. Ma ci fa male vedere nella comunicazione politica.

