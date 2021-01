Migliora ulteriormente Honor 20 con EMUI 11 | tempistiche per l’Europa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono estremamente interessanti i segnali che abbiamo oggi 18 gennaio a proposito della famiglia20. Nonostante l’aggiornamento con Magic UI 4 e, di conseguenza, con11, non sia ancora disponibile in Italia e nel resto d’Europa, dobbiamo prendere atto che una patchtiva del pacchetto software sia già in distribuzione in Asia. Insomma, mentre si lavora senza particolari difficoltà alla suddetta beta nel nostro continente, come vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine, non dobbiamo perdere di vista l’altro fronte. Le ultime novità per20 con Magic UI 4 Secondo le informazioni condivise stamane da Huawei Central, il nuovo aggiornamento che è stato concepito di recente per il pubblico in possesso di un20 non introduce nuove funzionalità, ma ha il ...