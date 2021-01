Messi, Neymar e Suarez di nuovo insieme… sul taccuino dell’arbitro Manzano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Verrà ricordato come l'arbitro che ha espulso Messi per la prima volta nella sua carriera al Barcellona. Gil Manzano, direttore di gara della finale di Supercoppa spagnola disputata ieri sera, è a suo modo entrato nella storia. Oltre ad aver cacciato La Pulce, come riporta Mundo Deportivo, il fischietto vanta una "tripletta" di sanzioni storiche.L'arbitro è stato in grado di riunire il trio di campioni Messi, Neymar e Suarez. In che modo? Con tre cartellini rossi, appunto. L'uomo, in passato, aveva già arbitrato i campionissimi e aveva anche già compiuto qualche scelta simile a quella fatta nelle scorse ore ai danni de La Pulce. Il 7 febbraio 2017, durante la semifinale di ritorno della Copa del Rey al Camp Nou contro l' Atletico Madrid, Suarez era stata la sua prima vittima. Rosso per ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Verrà ricordato come l'arbitro che ha espulsoper la prima volta nella sua carriera al Barcellona. Gil, direttore di gara della finale di Supercoppa spagnola disputata ieri sera, è a suo modo entrato nella storia. Oltre ad aver cacciato La Pulce, come riporta Mundo Deportivo, il fischietto vanta una "tripletta" di sanzioni storiche.L'arbitro è stato in grado di riunire il trio di campioni. In che modo? Con tre cartellini rossi, appunto. L'uomo, in passato, aveva già arbitrato i campionissimi e aveva anche già compiuto qualche scelta simile a quella fatta nelle scorse ore ai danni de La Pulce. Il 7 febbraio 2017, durante la semifinale di ritorno della Copa del Rey al Camp Nou contro l' Atletico Madrid,era stata la sua prima vittima. Rosso per ...

