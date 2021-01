Meloni: “Avvocato Conte, ha distrutto l’Italia, ora vorrebbe ricostruirla con un gruppo disperati” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Avvocato Conte, questa mattina mi sono vergognata per il suo mercimonio. Non solo per quell’aiutateci che tradiva la sua disperazione“. E’ solo l’incipit dell‘intervento durissimo di Giorgia Meloni nell’aula di Montecitorio. Che, di fronte a un’assemblea immobile, ha demolito l’immagine, l’operato e le parole del premier. Gli ha ricordato, tanto per cominciare, i tempi (agosto 2019) in cui invitava a volare alto. A non ragionare come nella prima Repubblica. Meloni a Conte: Mi vergogno per lei… “Adesso vola alto? Sì con la Mastella airlines”, incalza la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi. “Voi ci fate rimpiangere la prima Repubblica. Perché nella prima Repubblica c’erano sempre gli stessi partiti ma cambiavano i presidenti del Consiglio. Ora si vorrebbe sempre lo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) “, questa mattina mi sono vergognata per il suo mercimonio. Non solo per quell’aiutateci che tradiva la sua disperazione“. E’ solo l’incipit dell‘intervento durissimo di Giorgianell’aula di Montecitorio. Che, di fronte a un’assemblea immobile, ha demolito l’immagine, l’operato e le parole del premier. Gli ha ricordato, tanto per cominciare, i tempi (agosto 2019) in cui invitava a volare alto. A non ragionare come nella prima Repubblica.: Mi vergogno per lei… “Adesso vola alto? Sì con la Mastella airlines”, incalza la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi. “Voi ci fate rimpiangere la prima Repubblica. Perché nella prima Repubblica c’erano sempre gli stessi partiti ma cambiavano i presidenti del Consiglio. Ora sisempre lo stesso ...

