"L'unica speranza è che muoia Conte": il cartello choc di un commerciante in zona rossa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un commerciante, penalizzato dalle restrizioni dei Dpcm, alla vetrina del suo negozio ha affisso un cartello in cui augura la morte al Presidente del Consiglio. Da domenica 17 gennaio la Lombardia è tornata in zona rossa. Questo significa bar e ristoranti aperti solo per asporto e consegne a domicilio e negozi di "beni non essenziali" L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : 'L'unica speranza è che muoia #Conte'. Un cartello assurdo, una frase gravissima - SkySportF1 : Un omaggio a GILLES VILLENEUVE che oggi avrebbe compiuto 71 anni ? «Non puoi staccare il piede dall'acceleratore me… - Fede_not_berna : @Roxas_223 Infatti assurdo ahahajahahaha,l'unica speranza di non vederlo in campo ho paura che sia quella - RStellata : Dominelli abbigliamento augura la morte del premier Conte ed espone il cartello sulla vetrina ?? L'unica speranza è… - raffaellasalato : RT @lvoir: Negozio a Cernusco sul Naviglio esibisce il cartello “l’unica speranza è che muoia Conte”. Questo è il risultato di chi per mes… -

