Luca Ricolfi Conte ha usato il virus per nascondere le sue colpe Renzi? Sbruffone

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente della Fondazione David Hume,, accusa il Governo eper la gestione dell'epidemia in Italia: "Peggio di così impossibile fare"

fleinaudi : #BuonaPagina 'Il governo e il miraggio dell’immunità di gregge' @ricolfi_luca @ilmessaggeroit ??Mentre i politici… - La7tv : #lariachetira @ricolfi_luca (sociologo): 'Non sento nessuna nostalgia di questo governo e penso che sia difficile f… - IdaFava : @lanavediteseoed @ricolfi_luca @FondazioneHume @ilmessaggeroit Perché parlare di ridarci la libertà? Non siamo prig… - Giuseppe_alari : RT @AntonioSocci1: LUCA RICOLFI TORNA ALL’ATTACCO DI CONTE: LA SECONDA ONDATA ERA PREVEDIBILE E EVITABILE - SignorAldo : RT @danyeronia: Un bel da leggere. Ho più volte sostenuto la mala gestio del ?#COVID19?. Oggi se ci si affida solo ai #vaccini si ripetono… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ricolfi

Il presidente della Fondazione David Hume, Luca Ricolfi, accusa il Governo per la gestione dell'epidemia in Italia: "Peggio di così impossibile fare" ...«Per rispetto dell’Italia e delle istituzioni ma anche per ragioni di dignità Giuseppe Conte si dovrebbe dimettere oggi ...