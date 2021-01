L’abbattimento in Iraq dell’aereo di Bellini e Cocciolone, trent’anni fa (Di lunedì 18 gennaio 2021) La storia dei due militari italiani che restarono per 47 giorni prigionieri degli iracheni durante la prima guerra del Golfo Leggi su ilpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) La storia dei due militari italiani che restarono per 47 giorni prigionieri degli iracheni durante la prima guerra del Golfo

mikogat : RT @ilpost: L’abbattimento in Iraq dell’aereo di Bellini e Cocciolone, trent’anni fa - ilpost : L’abbattimento in Iraq dell’aereo di Bellini e Cocciolone, trent’anni fa - PCagnan : [VIDEO] Gianmarco Bellini trent’anni dopo l’abbattimento in Iraq con Cocciolone: 'L'emozione di vedere i caccia in… - PCagnan : Bellini, trent'anni dopo l'abbattimento in Iraq: «Mi mancano tanto i caccia, ma laggiù ho imparato l'umiltà» - Il M… -

Ultime Notizie dalla rete : L’abbattimento Iraq La geografia dello Stato Islamico, ecco chi sono gli alleati dell'Isis L'Huffington Post