Katia Ricciarelli e la sua voce incredibile

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Quella diè la storia di una bambina originaria di Rovigo, nata nella povertà e nelle difficoltà, ma che grazie al suo talento oggi riconosciuto da tutto il mondo, otterrà la sua rivalsa attraverso la musica e la lirica, raggiungendo il successo e il trionfo. Una donna caparbia, con un carattere forte e deciso. Ma, soprattutto, unache ha fatto sognare una generazione di appassionati. Grazie a unadal timbro caldo e chiaro,si è votata al repertorio di soprano lirico. Molti suoi personaggi appartengono di fatto al prototipo dell’eroina infelice e contrastata, che si esprime vocalmente in toni suadenti e palpitanti. Il suo repertorio comprende opere di grandi compositori del passato, mai dimenticati, come ...

Buon compleanno a Katia Ricciarelli. La cantante lirica, nata a Rovigo il 16 gennaio 1946, compie 75 anni. Dopo gli studi al conservatorio di Venezia è diventata una famosa soprano nel 1971 vincendo i ...Katia Ricciarelli domani spegnerà 75 candeline, un evento importante che però passerà in solitudine vista le restrizioni dovute al Covid-19. Il suo compleanno è stata l’occasione per tornare in tv e ...